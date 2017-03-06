В Перми предлагают создать службу сопровождения детей из школы

«Предлагаю создать службу сопровождения детей из школы, включить в работу старших братьев, сестёр. Помогать родителям, которые не имеют возможности встречать детей из школы и сопровождать до дома и по секциям. Мы должны понять, что дети до 13 лет не способны защитить себя самостоятельно. Поэтому необходимо по заявлению Родителей оказывать такую помощь и поддержку», — Написала Елена Котова на своей страничке в соцсетях.

В ночь на 3 марта она вместе с другими волонтёрами участвовала в поисках пропавшей 10-летней девочки. Напомним, 2 марта ученица одной из пермских школ не вернулась домой с занятий. По пути к дому её поймал педофил, насильно посадил в свою машину, увёз за город и убил.

Елена Котова призналась, что эта ситуация «не отпускает» её и она не может «ничего не делать».

«Я готова к конструктивным предложениям и пилотом сделаем Пермь, дальше посмотрим как Распространить на край. В обязательном порядке мы должны обеспечить сопровождение детей до 13 лет. Можно бабушек и дедушек включать, но мы просто обязаны подстраховать родителей, которые ввиду графика работы не имеют возможности встретить своих детей. Жду предложения по “Службе сопровождения детей”. 2444499@mail.ru».