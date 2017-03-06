Жительница Омска упала с 4 этажа и осталась жива

Омичка выпала из окна квартиры на четвёртом этаже и осталась жива. Об этом сообщает «Вечерний Омск».

Врачи скорой помощи приехали в дом по ул. 12 Декабря, где обнаружили 35-летнюю женщину с травмами, характерными для падения высоты. Выяснилось, что пострадавшая вечером 3 марта выпала из окна квартиры. После падения она самостоятельно добралась до своей квартиры, но вызвала скорую помощь только тогда, когда самочувствие сильно ухудшилось.

По данному факту проводится проверки. Врачи оценивают состояние омички как крайне тяжёлое.