Праздничный выходной будет морозным в Новосибирске
Ночью по области похолодает до -22 градусов.
Ночью по области похолодает до -22 градусов.
Зимняя погода вернется в Новосибирск на этой неделе.
Как сообщил
Во вторник, 7 марта, по прогнозам синоптиков, мороз окрепнет ночью до-14 до -19 градусов. Днем будет немного теплее — от 0 до -5 градусов. А вот в праздничный выходной, 8 марта, низкие температуры сохранятся и ночью и днем. В светлое время суток ожидается от -3 до -10 градусов. Ночью мороз усилится до — 22 градусов.