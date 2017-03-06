Праздничный выходной будет морозным в Новосибирске

Зимняя погода вернется в Новосибирск на этой неделе.

Как сообщил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин, на регион надвигается холодный атмосферный фронт. Предвестник похолодания — утренний туман, который окутал город в понедельник, 6 марта. Как поясняют специалисты, он образуется из-за высокой влажности и роста атмосферного давления.

Во вторник, 7 марта, по прогнозам синоптиков, мороз окрепнет ночью до-14 до -19 градусов. Днем будет немного теплее — от 0 до -5 градусов. А вот в праздничный выходной, 8 марта, низкие температуры сохранятся и ночью и днем. В светлое время суток ожидается от -3 до -10 градусов. Ночью мороз усилится до — 22 градусов.