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07:18 (мск), источник: АиФ Красноярск

Женщины в Красноярском крае живут на 11 лет дольше мужчин

При этом средний возраст представительниц прекрасного пола в нашем регионе чуть больше 40 лет.

В Красноярском крае проживает 1528100 женщин. Об этом в преддверии 8 марта сообщили в Краснояркстате.

Средний возраст представительниц прекрасного пола — 40,3 года. А это на 5 лет больше, чем у мужчин. При этом и продолжительность жизни у женщин значительно выше, чем у сильной половины человечества: 75,3 года против 64 лет. А на 1000 мужчин приходится 1142 женщины. Большинство из них в брак вступают в возрасте 21 года до 29 лет. А детей рожают в 28. При этом женщин детородного возраста в крае на данный момент почти половина от общего количества. А вот тех, кто может трудится, чуть больше — 53 процента.

Добавим, что большинство женщин проживает в городах (78 процентов), а не в сельской местности.

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