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07:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Администрацию Минусинска оштрафовали за плохое содержание города

В ходе проведения расследования выявлены нарушения санитарного законодательства.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Администрация Минусинска привлечена к административной ответственности за неудовлетворительное содержание территории города. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

К представителям ведомства обратились местные жители, недовольные скоплением мусора. В ходе административного расследования выявлены нарушения санитарного законодательства: бытовые отходы складировались на открытых площадках или несанкционированных свалках. За выявленные нарушения мэрию Минусинска оштрафовали на сумму 10 тысяч рублей и выдали в ее адрес представление об устранении нарушений.

В свою очередь администрация Минусинска, не согласившись с наказанием, обратилась с жалобой на постановление в городской суд. Однако апелляция осталась без удовлетворения. Красноярский краевой суд поддержал позицию минусинских коллег.

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