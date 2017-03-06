Администрацию Минусинска оштрафовали за плохое содержание города

Администрация Минусинска привлечена к административной ответственности за неудовлетворительное содержание территории города. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

К представителям ведомства обратились местные жители, недовольные скоплением мусора. В ходе административного расследования выявлены нарушения санитарного законодательства: бытовые отходы складировались на открытых площадках или несанкционированных свалках. За выявленные нарушения мэрию Минусинска оштрафовали на сумму 10 тысяч рублей и выдали в ее адрес представление об устранении нарушений.

В свою очередь администрация Минусинска, не согласившись с наказанием, обратилась с жалобой на постановление в городской суд. Однако апелляция осталась без удовлетворения. Красноярский краевой суд поддержал позицию минусинских коллег.