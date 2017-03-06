Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Захарова предупредила американского пoсла об опасности
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Порошенко требует у Британии и Польши наказать Донбасс - СМИ
"В США будет война": Захарова шутит о способе
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Янукович сказал, что делать с ЛНР и ДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
16Скончался Виталий Чуркин
12Наступление на Мосул
8На Сицилии извергается вулкан Этна
07:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

Благотворительный светодиодный фестиваль пройдет 25 марта в Иркутске

Светодиодный фестиваль «Застывший свет — 2017» пройдет 25 марта в 16:00 в доме культуры им. Горького (ул. Клары Цеткин, 13а) в Иркутске.

Как 6 марта «Байкал Инфо» сообщили организаторы мероприятия, любой желающий сможет совершенно бесплатно посетить двухчасовое шоу артистов различных жанров, которые будут выступать в светодиодных костюмах. «На нашем шоу выступят fire-команды, танцевальные коллективы, фокусники, эквилибристы, мастера реконструкции и капоэйры, а также актеры, которые покажут мини-спектакли», — отмечают организаторы.

Мероприятие проводится в благотворительных целях — во время концерта желающие смогут пожертвовать любую сумму денег или принести одежду и обувь, которые будут переданы малообеспеченным семьям Иркутской области. «Мы сотрудничаем с православной благотворительной организацией и Иркутским областным комитетом российского союза молодежи. Им мы передаем собранные деньги и одежду, а они распределяют их тем семьям, кто в них остро нуждается», — рассказали организаторы.

Кроме того, спонсоры шоу оплатят транспортные расходы, чтобы привести детей из многодетных и малообеспеченных семей нескольких сел Иркутской области и детей, состоящих в Иркутском отделении Всероссийского общества глухих, на концерт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Южная Корея зафиксировала пуск неизвестной ракеты в КНДР
Данные о прослушках Трампа будут изучены Конгрессом США
В Госдуме готовят реформу трех управлений аппарата
Франсуа Фийон сообщил о создании новой команды своих сторонников
Умер актер Александр Кузнецов
Южная Корея в четыре раза увеличила выплаты перебежчикам из КНДР
Кастро осудил планы Трампа по строительству мексиканской стены
Спорт
«Спартак» вдвое повысит зарплату Массимо Карреры Новый контракт итальянского специалиста с московским клубом будет заключен по окончании сезона
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Москвичей из пятиэтажек переселят в просторное жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь