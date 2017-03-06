Благотворительный светодиодный фестиваль пройдет 25 марта в Иркутске

Как 6 марта «Байкал Инфо» сообщили организаторы мероприятия, любой желающий сможет совершенно бесплатно посетить двухчасовое шоу артистов различных жанров, которые будут выступать в светодиодных костюмах. «На нашем шоу выступят fire-команды, танцевальные коллективы, фокусники, эквилибристы, мастера реконструкции и капоэйры, а также актеры, которые покажут мини-спектакли», — отмечают организаторы.

Мероприятие проводится в благотворительных целях — во время концерта желающие смогут пожертвовать любую сумму денег или принести одежду и обувь, которые будут переданы малообеспеченным семьям Иркутской области. «Мы сотрудничаем с православной благотворительной организацией и Иркутским областным комитетом российского союза молодежи. Им мы передаем собранные деньги и одежду, а они распределяют их тем семьям, кто в них остро нуждается», — рассказали организаторы.

Кроме того, спонсоры шоу оплатят транспортные расходы, чтобы привести детей из многодетных и малообеспеченных семей нескольких сел Иркутской области и детей, состоящих в Иркутском отделении Всероссийского общества глухих, на концерт.