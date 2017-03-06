Третьяковская галерея на Крымском Валу 8 марта будет работать бесплатно
Москвичи смогут бесплатно посмотреть «Оттепель» и другие выставки музея.
Москвичи смогут бесплатно посмотреть «Оттепель» и другие выставки музея.
В Международный женский день в Третьяковской галерее на Крымском Валу можно будет бесплатно посмотреть картины «Чёрный квадрат» Казимира Малевича, «Купание красного коня» Кузьмы
«8 Марта москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить как постоянные, так и временные выставки в галерее на Крымском Валу», — рассказали в
Среди них нашумевшая выставка «Оттепель», посвящённая одноимённому периоду в истории России. В двух залах на Крымском Валу собрано около 500 экспонатов из 23 музейных собраний и 11 частных коллекций. Это живопись, графика, скульптура,
На выставке «Перезагрузка» посетителей ждут картины из коллекции знаменитого собирателя советского андеграунда Леонида Талочкина (1936−2002), доступ к которой многие годы был ограничен.
Бесплатно можно будет также посмотреть камерную выставку «Мужики и бабы». На ней покажут скульптурные работы 1920−1950-х годов Екатерины Белашовой, Владимира Домогацкого, Бориса Королёва, Веры Мухиной, Беатрисы Сандомирской, Сергея Чуракова, Ивана Шадра и других. В своих произведениях мастера раскрывают образы крестьянина.
Посетители увидят и самые известные картины, которые хранятся в коллекции постоянной экспозиции Третьяковской галереи на Крымском Валу. Среди них «Чёрный квадрат» Казимира Малевича, «Купание красного коня» Кузьмы
Напомним, Третьяковская галерея на Крымском Валу работает бесплатно каждую среду. Несмотря на то что 8 марта выходной день, музей не стал прерывать традицию.