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10:48 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Третьяковская галерея на Крымском Валу 8 марта будет работать бесплатно

Москвичи смогут бесплатно посмотреть «Оттепель» и другие выставки музея.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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В Международный женский день в Третьяковской галерее на Крымском Валу можно будет бесплатно посмотреть картины «Чёрный квадрат» Казимира Малевича, «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина и другие выдающиеся произведения искусства XX века. Кроме этого, свободным будет вход на выставку «Оттепель».

«8 Марта москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить как постоянные, так и временные выставки в галерее на Крымском Валу», — рассказали в пресс-службе Третьяковки.

Среди них нашумевшая выставка «Оттепель», посвящённая одноимённому периоду в истории России. В двух залах на Крымском Валу собрано около 500 экспонатов из 23 музейных собраний и 11 частных коллекций. Это живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, предметы быта, фотографии, архивные документы и фрагменты фильмов.

На выставке «Перезагрузка» посетителей ждут картины из коллекции знаменитого собирателя советского андеграунда Леонида Талочкина (1936−2002), доступ к которой многие годы был ограничен.

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Бесплатно можно будет также посмотреть камерную выставку «Мужики и бабы». На ней покажут скульптурные работы 1920−1950-х годов Екатерины Белашовой, Владимира Домогацкого, Бориса Королёва, Веры Мухиной, Беатрисы Сандомирской, Сергея Чуракова, Ивана Шадра и других. В своих произведениях мастера раскрывают образы крестьянина.

Посетители увидят и самые известные картины, которые хранятся в коллекции постоянной экспозиции Третьяковской галереи на Крымском Валу. Среди них «Чёрный квадрат» Казимира Малевича, «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина, «Тучи растут» Эрика Булатова, «Будущие лётчики» Александра Дейнеки и другие.

Напомним, Третьяковская галерея на Крымском Валу работает бесплатно каждую среду. Несмотря на то что 8 марта выходной день, музей не стал прерывать традицию.

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