Третьяковская галерея на Крымском Валу 8 марта будет работать бесплатно

В Международный женский день в Третьяковской галерее на Крымском Валу можно будет бесплатно посмотреть картины «Чёрный квадрат» Казимира Малевича, «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина и другие выдающиеся произведения искусства XX века. Кроме этого, свободным будет вход на выставку «Оттепель».

«8 Марта москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить как постоянные, так и временные выставки в галерее на Крымском Валу», — рассказали в пресс-службе Третьяковки.

Среди них нашумевшая выставка «Оттепель», посвящённая одноимённому периоду в истории России. В двух залах на Крымском Валу собрано около 500 экспонатов из 23 музейных собраний и 11 частных коллекций. Это живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, предметы быта, фотографии, архивные документы и фрагменты фильмов.

На выставке «Перезагрузка» посетителей ждут картины из коллекции знаменитого собирателя советского андеграунда Леонида Талочкина (1936−2002), доступ к которой многие годы был ограничен.