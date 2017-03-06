Северный циклон принес минусовые температуры на Средний Урал

Минусовые температуры будут на этой неделе на территории Свердловской области, сообщили 6 марта «АиФ-Урал» в Уралгидромете.

Всему виной северный циклон, который пожаловал на Средний Урал. Сейчас над Екатеринбургом идет движение атмосферного фронта. В связи с этим возможен снег, ветер будет дуть с северо-запада.

Плюсовые температуры вернутся на Средний Урал только к концу недели.

Начало марта выдалось на Среднем Урале достаточно прохладным. В некоторых районах Свердловской области ночью было до 12 градусов ниже ноля.