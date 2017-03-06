Неадекватного мужчину с улицы Ленина увезли на специализированной «скорой»

Проверку по факту «голого дефиле» в центре Новосибирска проводят полицейские. Как сообщили в пресс-службе ведомства, обращение от службы «03» поступило в 8.00 утра 5 марта. Медики бригады скорой помощи сообщили, что приехали по вызову оказать помощь избитому мужчине, но вместо этого столкнулись с неадекватным молодым человеком, который снимал с себя одежду и кидал ее в прохожих и проезжающие мимо автомобили. Также он оторвал государственный регистрационный номер от автомобиля «скорой».

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— Мужчина на людей не нападал, просто вел себя неадекватно. Сотрудники полиции путем переговоров убедили его одеться и доставили в участок, где оформили протокол. После этого ему вызвали специализированную скорую помощь, — рассказала сотрудник пресс-службы областного ГУ МВД Анастасия Кильмакова.

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На прошлой неделе автомобилисты заметили другого необычного гражданина в одних трусах, ходящего ночью на руках по Красному проспекту. Правда, парень уверял, что был абсолютно трезв, и скорую ему вызывать не пришлось. Причиной ночного эксгибиционизма было заключенное пари. Мужчина заранее выложил в Сеть свой маршрут и время прогулки, чтобы участники спора могли приехать и убедиться, что их не обманули. Всего за героем ночной прогулки следовало около 10 автомобилей.