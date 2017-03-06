Губернатор Назаров вручит медали многодетным омичкам
Перед Международным женским днем губернатор вручит медали девяти омичкам.
Перед Международным женским днем губернатор вручит медали девяти омичкам.
Накануне Международного женского дня губернатор Виктор Назаров поздравит многодетных матерей региона. Завтра, 7 марта, пройдет торжественная церемония награждения. Глава региона вручит жительницам региона почетные награды и знаки отличий за заслуги перед Омской областью.
На церемонию награждение приглашены 18 женщин — жительницы районов и Омска. Среди них 9 многодетных жительниц Омской области. Распоряжением губернатора они удостоены медали «Материнская слава» за рождение и воспитание пятерых и более детей.
Отметим, медаль «Материнская слава» учреждена в Омской области для повышения статуса семьи и как дань уважения к