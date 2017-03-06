Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Кремль отреагировал на расследование ФБК о недвижимости Медведева
Натали Портман родила дочь
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Порошенко требует у Британии и Польши наказать Донбасс - СМИ
"В США будет война": Захарова шутит о способе
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Янукович сказал, что делать с ЛНР и ДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10Освобожденная Пальмира
07:45 (мск), источник: Om1.ru

Губернатор Назаров вручит медали многодетным омичкам

Перед Международным женским днем губернатор вручит медали девяти омичкам.

Накануне Международного женского дня губернатор Виктор Назаров поздравит многодетных матерей региона. Завтра, 7 марта, пройдет торжественная церемония награждения. Глава региона вручит жительницам региона почетные награды и знаки отличий за заслуги перед Омской областью.

На церемонию награждение приглашены 18 женщин — жительницы районов и Омска. Среди них 9 многодетных жительниц Омской области. Распоряжением губернатора они удостоены медали «Материнская слава» за рождение и воспитание пятерых и более детей.

Отметим, медаль «Материнская слава» учреждена в Омской области для повышения статуса семьи и как дань уважения к женщине-матери. В нашем регионе уже 1 тысяча 100 матерей получили эту награду.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Непристойные надписи в подъезде маленькой девочке мог писать офицер запаса
Южная Корея зафиксировала пуск неизвестной ракеты в КНДР
Данные о прослушках Трампа будут изучены Конгрессом США
В Госдуме готовят реформу трех управлений аппарата
Франсуа Фийон сообщил о создании новой команды своих сторонников
Умер актер Александр Кузнецов
Строителям космодрома Восточный погасили долги по зарплате
Кастро осудил планы Трампа по строительству мексиканской стены
Спорт
«Спартак» вдвое повысит зарплату Массимо Карреры Новый контракт итальянского специалиста с московским клубом будет заключен по окончании сезона
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь