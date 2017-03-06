Губернатор Назаров вручит медали многодетным омичкам

Накануне Международного женского дня губернатор Виктор Назаров поздравит многодетных матерей региона. Завтра, 7 марта, пройдет торжественная церемония награждения. Глава региона вручит жительницам региона почетные награды и знаки отличий за заслуги перед Омской областью.

На церемонию награждение приглашены 18 женщин — жительницы районов и Омска. Среди них 9 многодетных жительниц Омской области. Распоряжением губернатора они удостоены медали «Материнская слава» за рождение и воспитание пятерых и более детей.