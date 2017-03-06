В конце апреля Щёлковский автовокзал закроют на реконструкцию

С 24 апреля Центральный (Щёлковский) автовокзал закроют на реконструкцию. Все автобусы, направляющиеся в Московскую область, будут останавливаться под эстакадой напротив автовокзала. Таким образом, пассажиры, которые постоянно ездят оттуда в область, не испытают неудобств.

Сейчас каждый день с вокзала по 24 пригородным маршрутам (в Щёлково, Балашиху, Черноголовку, Монино и так далее) отправляется около 1000 автобусов. В среднем в сутки ими пользуются около 25 тысяч пассажиров.

По его словам, 60 межрегиональных и 20 международных маршрутов на это время будут переведены на другие вокзалы и станции, в частности на Южные Ворота. «Перевозчики подбирают максимально удобные для пассажиров варианты переезда на другие автобусные станции. На московских автостанциях и автовокзалах есть необходимый резерв для обслуживания этих маршрутов», — пояснил Максим Ликсутов.