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12:04 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В конце апреля Щёлковский автовокзал закроют на реконструкцию

Для автобусов, следующих в Подмосковье, обустроят временные перроны рядом с автовокзалом. Маршруты в города России и ближнего зарубежья на время реконструкции переведут на другие автостанции.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 24 апреля Центральный (Щёлковский) автовокзал закроют на реконструкцию. Все автобусы, направляющиеся в Московскую область, будут останавливаться под эстакадой напротив автовокзала. Таким образом, пассажиры, которые постоянно ездят оттуда в область, не испытают неудобств.

На время реконструкции остановки пригородных автобусов появятся напротив Щёлковского автовокзала под эстакадой. Там обустроят перроны и установят информационные таблички.
Максим ЛиксутовЗаммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

Сейчас каждый день с вокзала по 24 пригородным маршрутам (в Щёлково, Балашиху, Черноголовку, Монино и так далее) отправляется около 1000 автобусов. В среднем в сутки ими пользуются около 25 тысяч пассажиров.

По его словам, 60 межрегиональных и 20 международных маршрутов на это время будут переведены на другие вокзалы и станции, в частности на Южные Ворота. «Перевозчики подбирают максимально удобные для пассажиров варианты переезда на другие автобусные станции. На московских автостанциях и автовокзалах есть необходимый резерв для обслуживания этих маршрутов», — пояснил Максим Ликсутов.

Сейчас автобусы с Щёлковского автовокзала следуют по пяти крупным направлениям: западному (Минск, Кишинёв), восточному (Набережные Челны, Йошкар-Ола), юго-восточному (Волгоград, Тамбов), северному (Санкт-Петербург, Псков) и южному (Краснодар, Ростов-на-Дону). Отметим, что в ряд городов, например в Тамбов, Волгоград, Минск, Краснодар, Ростов-на-Дону, также можно уехать с автовокзала Южные Ворота.

Трёхэтажное здание Щёлковского вокзала было построено в 1971 году, оно нуждается в ремонте. По завершении работ здесь появятся новые широкие перроны для посадки и высадки пассажиров, просторные кассовые залы и залы ожидания. Кроме того, в новом здании разместят кафе, магазины и кинотеатр, где пассажиры смогут провести свободное время до отправления автобуса. Внешне новый автовокзал станет похожим на стеклянный корабль.

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