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08:46 (мск), источник: Nur.kz

Жених Баян Есентаевой попал в шторм

Алагузов оказался любителем парусного спорта.

Источник: Nur.kz

Турсенгали Алагузов, жених Баян Есентаевой, увлекается парусным спортом. Бизнесмен поделился на своей странице в Instagram видеороликом, как он попал в шторм на парусной яхте, передает NUR.KZ.

Алагузов опубликовал видео, на котором запечатлено одно из самых опасных природных явлений — шторм.

Турсенгали Алагузов управлял яхтой, в то время как поднялись большие волны и начал дуть сильный ветер.

Пользователи соцсети посоветовали бизнесмену быть осторожнее и пожелали попутного ветра.

«По дороге за Асоль нас настигнул шторм, пришлось собрать паруса», — подписал видео Алагузов.

Как отметил бизнесмен, шторм застал его в турецкой провинции Эскишехир.

О своей любви к парусному спорту Алагузов рассказывал своим подписчикам еще два месяца назад — жених Есентаевой выложил видео с парусной яхты.

«Не воруй ветер, в итоге он будет дуть не в твои паруса. Мы проиграли. #люблюпарусныйспорт», — подписал он.

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