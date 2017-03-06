Жених Баян Есентаевой попал в шторм

Турсенгали Алагузов, жених Баян Есентаевой, увлекается парусным спортом. Бизнесмен поделился на своей странице в Instagram видеороликом, как он попал в шторм на парусной яхте, передает NUR.KZ.

Алагузов опубликовал видео, на котором запечатлено одно из самых опасных природных явлений — шторм.

Турсенгали Алагузов управлял яхтой, в то время как поднялись большие волны и начал дуть сильный ветер.

Пользователи соцсети посоветовали бизнесмену быть осторожнее и пожелали попутного ветра.

«По дороге за Асоль нас настигнул шторм, пришлось собрать паруса», — подписал видео Алагузов.

Как отметил бизнесмен, шторм застал его в турецкой провинции Эскишехир.