Жених Баян Есентаевой попал в шторм
Алагузов оказался любителем парусного спорта.
Алагузов оказался любителем парусного спорта.
Турсенгали Алагузов, жених Баян Есентаевой, увлекается парусным спортом. Бизнесмен поделился на своей странице в Instagram видеороликом, как он попал в шторм на парусной яхте, передает NUR.KZ.
Алагузов опубликовал видео, на котором запечатлено одно из самых опасных природных явлений — шторм.
Турсенгали Алагузов управлял яхтой, в то время как поднялись большие волны и начал дуть сильный ветер.
Пользователи соцсети посоветовали бизнесмену быть осторожнее и пожелали попутного ветра.
«По дороге за Асоль нас настигнул шторм, пришлось собрать паруса», — подписал видео Алагузов.
Как отметил бизнесмен, шторм застал его в турецкой провинции Эскишехир.
О своей любви к парусному спорту Алагузов рассказывал своим подписчикам еще два месяца назад — жених Есентаевой выложил видео с парусной яхты.
«Не воруй ветер, в итоге он будет дуть не в твои паруса. Мы проиграли. #люблюпарусныйспорт», — подписал он.