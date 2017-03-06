Сюрприз готовит погода хабаровчанам к 8 марта

Хабаровск, 6 марта, AmurMedia.

Долгожданное повышение температуры после довольно холодных выходных ожидается в Хабаровске уже на этой неделе. Распогодится в краевом центре и к предстоящему празднику6 в этот день в городе будет тепло и ясно, сообщила корр. ИА AmurMedia эксперт отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.

— Многих хабаровчан прошедшие выходные если не напугали, то обескуражили. Погода в эти дни была достаточно некомфортная с температурами ниже нормы на 2−3 градуса. В итоге в субботу и воскресенье в краевом центре было достаточно холодно. Но сейчас есть все предпосылки к повышению температурного фона. В темное время суток столбик термометра не опустится ниже 10−12 градусов мороза, в отдельные дни — ниже -14°C. Днем температуры будут слабо отрицательными — около нуля. Такого холода, как в минувшие выходные дни, мы не ожидаем, — отметила Людмила Игнатенко.

По словам специалиста, небольшой снег в краевом центре на этой недели возможен только сегодня и в предстоящий вторник. В среду, 8 марта, хабаровчан порадует ясная и достаточно теплая погода.