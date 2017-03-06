Расписание отключений света в Ростове на ближайшую неделю

Так, сегодня, 6 марта, без света останутся:

— с 9 до 17 часов — ул. Благодатная 6 А, 6 Б; ул. Зорге 48, 48/1, 50−54; ул. Содружества 35; ул. 40 линия 32−64, 5−31; ул. Школьная 30−58, 31−41; ул. Черевичкина 52−62; ул. Рябышева 58−66, 79−93. 26 линия 1−27, 2−22; ул. 28 линия 11−43, 20−50; ул. Тюхряева 1−11; ул. Мурлычёва 2−6, 1−7; ул. Рябышева 1−13, 2−8; ул. Черевичкина 2−4.

— с 9 до 16 часов 30 минут — Шолохова 264, 266\2.

— с 10 до 17 часов — ул. Комсомольская 49−67, 46−80; ул. 37 линия 2−8, 5−23; ул. 39 линия 4−24, 1−35; ул. Сарьяна 66−70; ул. 45 линия 2−14, 1А.

С 6 по 10 марта (кроме 8 марта) каждый день будут отключать свет по адресам:

— с 9 до 17 часов — ул. Солидарности 226−236, 219−279; ул. Кржижановского 207−235, 236−252; пер. Роговский 1−69, 2−44; пер. Гарибальди 1−33, 2−26; ул. Детская 221−263, 196−244; ул. Равенства 36−64, 41−67. ул. Владиленская 9−53, 2−44; ул. Кржижановского 1−45, 2−66; пер. Герцена 29−61; пер. Норильский 2−6, 1−5; пер. Боковский 1−9; пер. Рационализаторский 1−31, 2−24. ул. Нариманова 71−85; ул. Краснокурсантская 76−88, 67−81; ул. Фурмановская 82−94; пер. Тбилисский 1−53, 2−48; пер. Грузинский 1−41, 2−38; пер. Марксисткий 1−37, ул. Атарбекова 22−100, 19−75; ул. Боряна 28−100, 33−95; ул. Пухляковская 22−56, 17−63; ул. Южная 45−79; пер. Закарпатский, пос. Мясниковань, ул. Тракторная 51−85, 36−46а; пер. Курильский пер. Экскаваторный, ул. Борисоглебская 58−72, 73−93; ул. Иловайская 33−53, 32−64; пер. Рыбалкина; пер. Экскаваторный, ул. Большевистская 30−66, 41−83; ул. Земельная 28−50, 31−65; ул. Таганрогская 90; ул. Северо-Кавказская 32−70, 51−85; ул. Стасова 39−63, 42−72; ул. Дачная 49−99;пер. Госпитальный 1−15, 2−28. ул. Нансена 363−389; ул. Березовская; ул. Пешкова 2−32, 1−41; ул. Рылеева 2−30, 3−35; ул. Отдыха 2−24, 1−23; ул. Центральная 1−17, 2−28; ул. Краснопресненская; пер. Неженский; пер. Новозыбковский. ул. Тоннельная 8−40, 31−85; ул. Освобождения 13−37; ул. Кооперативная 11−47, 12−28; ул. Павлодарская 55−77, 2−26; ул. Ленина 2−38, 3−19; ул. Артиллерийская; пер. Черноморский; пер. Моисеенко. ул. Мартовицкого; ул. Краснокурсанская 97−105, 104−116; ул. Плиева 2−50, 1−45; ул. Фурмановская 109−125, 104−118; ул. Нариманова 103−117; пер. Ольховский 2−66, 1−45, ул. Каратаева 47−63, 62−102.

7 марта свет отключат по адресам:

— с 9 до 17 часов — ул. 40 линия 32−64, 5−31; ул. Школьная 30−58, 31−41; ул. Черевичкина 52−62; ул. Содружества 66/110. ул. Минский 1−39, 2−38; ул. Лесозащитная 25−37; ул. Двинская 19−37, 46−66; ул. 26 июня 51−99, 48−96; ул. Печорская 36−56, 31−51; ул. Волжская 51−97, 56−104; ул. Камская 57−99, 44−88; ул. Т. Дона 61−77, 46−60; пер. Читинский 1−23, 2−26, пер. Иркутский 1−51, 2−48; пер. Архангельский 1−29, 2−28. ул. Тибецкая 5−21,34−62; пер. Бугский; пер. Памирский; пер. Измаильский; пер. кутаисский; 1 Автосборочный. ул. 20 линия 41.

— с 10 до 17 часов — ул. Инициативная 2−14, 1−55.