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07:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе репортер газеты задолжал 335 000 рублей по кредиту

Его нашли на его рабочем месте в редакции местной газеты.

В Промышленновском районе Кемеровской области судебные приставы арестовали автомобиль репортера местной газеты за долг по кредиту.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Кемеровской области, судебные приставы в ходе рейда использовали приложение «Мобильный поиск». С помощью него возле редакции местной газеты был обнаружен автомобиль должника. Приставы поднялись в редакцию, однако должник с бранью вытолкал их из кабинета и закрылся. Задержанию способствовала главный редактор газеты. Она призвала своего подчиненного выйти из кабинета и пройти с судебными приставами для составления акта описи и ареста автомобиля.

Сейчас транспортное средство арестовано, у должника есть 10 дней, чтобы погасить задолженность по кредиту, иначе автомобиль будет передан торгующей организации для дальнейшей реализации.

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