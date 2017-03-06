В Кузбассе репортер газеты задолжал 335 000 рублей по кредиту

В Промышленновском районе Кемеровской области судебные приставы арестовали автомобиль репортера местной газеты за долг по кредиту.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Кемеровской области, судебные приставы в ходе рейда использовали приложение «Мобильный поиск». С помощью него возле редакции местной газеты был обнаружен автомобиль должника. Приставы поднялись в редакцию, однако должник с бранью вытолкал их из кабинета и закрылся. Задержанию способствовала главный редактор газеты. Она призвала своего подчиненного выйти из кабинета и пройти с судебными приставами для составления акта описи и ареста автомобиля.

Сейчас транспортное средство арестовано, у должника есть 10 дней, чтобы погасить задолженность по кредиту, иначе автомобиль будет передан торгующей организации для дальнейшей реализации.