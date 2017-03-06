В Кузбассе репортер газеты задолжал 335 000 рублей по кредиту
Его нашли на его рабочем месте в редакции местной газеты.
Его нашли на его рабочем месте в редакции местной газеты.
В Промышленновском районе Кемеровской области судебные приставы арестовали автомобиль репортера местной газеты за долг по кредиту.
Как сообщает
Сейчас транспортное средство арестовано, у должника есть 10 дней, чтобы погасить задолженность по кредиту, иначе автомобиль будет передан торгующей организации для дальнейшей реализации.