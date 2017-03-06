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11:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Морозы до — 16 градусов придут в Новосибирск на праздничной неделе

В Новосибирске на неделе температура воздуха днем составит −4…−8, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным сервиса «Яндекс. Погода, днем в понедельник столбик термометра покажет -4°C днем, облачно с прояснениями.

В ночь на вторник температура составит -9 °C, днем -4 °C, облачно с прояснениями.

В ночь на среду столбик термометра покажет -9°C, днем -6°C, небольшой снег.

Ночью в четверг температура составит -16°C, днем -8°C, небольшой снег.

По прогнозу «Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет +5°C, облачно.

В ночь на вторник температура составит -12 °C, днем -8 °C, переменная облачность.

В ночь на среду столбик термометра покажет -11°C, днем -8°C, снег.

Ночью в четверг температура составит -14°C, днем -8°C, переменная облачность.

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