Морозы до — 16 градусов придут в Новосибирск на праздничной неделе
В Новосибирске на неделе температура воздуха днем составит −4…−8, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
В Новосибирске на неделе температура воздуха днем составит −4…−8, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным сервиса «Яндекс. Погода, днем в понедельник столбик термометра покажет -4°C днем, облачно с прояснениями.
В ночь на вторник температура составит -9 °C, днем -4 °C, облачно с прояснениями.
В ночь на среду столбик термометра покажет -9°C, днем -6°C, небольшой снег.
Ночью в четверг температура составит -16°C, днем -8°C, небольшой снег.
По прогнозу «Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет +5°C, облачно.
В ночь на вторник температура составит -12 °C, днем -8 °C, переменная облачность.
В ночь на среду столбик термометра покажет -11°C, днем -8°C, снег.
Ночью в четверг температура составит -14°C, днем -8°C, переменная облачность.