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08:04 (мск), источник: ИА Башинформ

Пять тигров после ДТП доставили в уфимский цирк

УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Пять тигров после ДТП на трассе в Оренбургской области доставили в уфимский цирк. По словам специалистов, животные немного испугались, но сейчас с ними все в порядке. Через несколько дней они выйдут на манеж, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Все тигры — цирковые артисты. Четверо бенгальской и один амурской породы. Организаторы представления не скрывают, что главными героями программы являются именно полосатые хищники. Когда животных привезли в цирк, их вдоволь накормили мясом и посадили в просторный вольер.

Как информировало агентство «Башинформ», о случившемся в дежурную часть полиции города Бугуруслана сообщил хозяин грузовика, который сдал его в аренду для перевозки хищников из Волгограда в Уфу. Он отметил, что фура, оборудованная системой ГЛОНАСС, на протяжении нескольких часов стоит без движения. Приехавшие к месту аварии полицейские обнаружили внутри фуры пять тигров, находящихся в клетках. Прибывший на место происшествия из Уфы дрессировщик диких зверей аттракциона «Белые тигры» Вадим Хлопов удостоверился, что все его питомцы живы и не пострадали.

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