Пять тигров после ДТП доставили в уфимский цирк

Все тигры — цирковые артисты. Четверо бенгальской и один амурской породы. Организаторы представления не скрывают, что главными героями программы являются именно полосатые хищники. Когда животных привезли в цирк, их вдоволь накормили мясом и посадили в просторный вольер.

Как информировало агентство «Башинформ», о случившемся в дежурную часть полиции города Бугуруслана сообщил хозяин грузовика, который сдал его в аренду для перевозки хищников из Волгограда в Уфу. Он отметил, что фура, оборудованная системой ГЛОНАСС, на протяжении нескольких часов стоит без движения. Приехавшие к месту аварии полицейские обнаружили внутри фуры пять тигров, находящихся в клетках. Прибывший на место происшествия из Уфы дрессировщик диких зверей аттракциона «Белые тигры» Вадим Хлопов удостоверился, что все его питомцы живы и не пострадали.