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08:06 (мск), источник: Вести Приморье

График работы МФЦ Приморья изменится в праздничные дни

По словам специалистов ведомства 7 марта во всех МФЦ рабочий день сокращен на час.

О том, как приморские МФЦ будут работать на этой неделе, рассказали в департаменте информатизации и телекоммуникаций края.

По словам специалистов ведомства 7 марта во всех МФЦ рабочий день сокращен на час.

«В среду, 8 марта, все центры будут закрыты в связи с празднованием Международного женского дня. С четверга, 9 марта, учреждения вернутся в обычный режим работы. Напомним, что некоторые МФЦ у нас работают даже в воскресенье. Более подробно с адресами центров и их режимом работы можно ознакомиться на сайте», — отметили в департаменте.

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