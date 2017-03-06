Дополнительные точки продажи цветов появятся в Хабаровске к 8 Марта

Хабаровск, 6 марта, AmurMedia.

Около сотни дополнительных точек по продаже цветов откроют в Хабаровске к 8 марта. На сегодняшний день подано и выписано согласований на 50 заявок, поступивших от предпринимателей, сообщили ИА AmurMedia в управлении торговли, питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска.

Праздничная торговля цветами начнется уже сегодня. Цветами будут торговать в шаговой доступности от жилых микрорайонов.

Как сообщили в управлении торговли, питания и бытового обслуживания, на сегодняшний день подано и выписано согласований на 50 заявок. Предприниматели уже определились с местами, где разместятся дополнительные павильоны и автомобили с цветами. В основном это будут жилмассивы в районе Вахова, Флегонтова, Ореховая сопка, в районе ТЦ «ЭВР».

Как показывает практика прошлых лет, наибольшей популярностью у хабаровчан пользуются тюльпаны и розы как привозные, так и выращенные у нас.