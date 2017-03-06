«Считаю, что молодые люди стали жертвами своего невежества — ребятам ни в садике, ни ­в школе, ни, по всей ­видимости, в семье, не рассказывали о том,­ что такое храм, как ­в нём себя вести, где в храме можно и нужно находиться. Это очень близко и схоже с тем, как мы обучаем детей правилам дорожного движения: говорим о том, где безопасно находиться, а­ где опасно, какими действиями можно создать критическую ситуацию, а какими — сохранить других людей от напрасных рисков», — отметил он.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, Церковь не ­может и не будет требовать у полиции наказания несовершеннолетних дебоширов, но готова принять участие в ­воспитательной работе­.

«Мы только лишь можем ­призвать силы нашего ­общества — родителей ­и людей, которые не равнодушны к воспитанию молодого поколения ­— учить, просвещать, рассказывать в школе,­ в семье о том, что такое храм, что такое ­жизнь православного человека, как жить, чтобы не переступать через нравственные и государственные законы. ­ Ради этого в школах и вводился курс «Основы православной­ культуры», — подчеркнул владыка Евгений.