Екатеринбургская епархия простила недорослей
Перепутавших храм с цирком.
Перепутавших храм с цирком.
В первую седмицу Великого Поста два
«Считаю, что молодые люди стали жертвами своего невежества — ребятам ни в садике, ни в школе, ни, по всей видимости, в семье, не рассказывали о том, что такое храм, как в нём себя вести, где в храме можно и нужно находиться. Это очень близко и схоже с тем, как мы обучаем детей правилам дорожного движения: говорим о том, где безопасно находиться, а где опасно, какими действиями можно создать критическую ситуацию, а какими — сохранить других людей от напрасных рисков», — отметил он.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
«Мы только лишь можем призвать силы нашего общества — родителей и людей, которые не равнодушны к воспитанию молодого поколения — учить, просвещать, рассказывать в школе, в семье о том, что такое храм, что такое жизнь православного человека, как жить, чтобы не переступать через нравственные и государственные законы. Ради этого в школах и вводился курс «Основы православной культуры», — подчеркнул владыка Евгений.