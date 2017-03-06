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08:12 (мск), источник: VN.RU

Самодельную выхлопную трубу установили в салоне автобуса

В салоне автобуса № 29 в Новосибирске установили самодельную выхлопную трубу. Труба располагалась на заднем сидении и выходила над головой у пассажиров. После жалобы общественников мэрия оштрафовала перевозчика и водителя за самовольное внесение изменений в конструкцию автобуса.

Самодельную выхлопную трубу, сделанную из пластиковой канализационной трубы, заметил на заднем сидении одного из автобусов маршрута № 29 «ж/м Ю. -Западный — ж/м С. -Чемской» житель Новосибирска.

— На заднем сиденье автобуса находилась пластиковая канализационная труба, на которой висела табличка «Ноги не ставить». На ощупь теплая, поэтому я предположил, что она используется как выхлопная. Я все сфотографировал и написал заявление в МВД и в мэрию, — рассказал общественник Михаил Рязанцев.

Из областного ГУ МВД пришел ответ, что по факту жалобы проведена проверка, а водитель и перевозчик привлечены к административной ответственности.

«За внесение изменений в конструкцию автобуса без разрешения ГИБДД водитель автобуса Лиаз 525635 привлечен к административной ответственности. Также к административной ответственности привлечен перевозчик, ответственный за выпуск на линию данного транспортного средства», — говорится в сообщении ведомства.

В группе «Инцидент-Новосибирск» мнения разделились, среди горожан нашлось много таких, кто посочувствовал водителю автобуса.

«Автослесари и так выкручиваются, как могут, чтобы этот хлам ездил, а тут еще и штраф», — написал Андрей Ий. Его пост собрал больше 100 «лайков».

Еще один популярный пост, который «лайкнуло» почти 100 горожан, был такого содержания: «Делать нечего общественникам. Лучше бы помог снег во дворах убирать», — написал некто Хан-Соло Бергер.

Кто-то из читателей отметил, что автобус так ездит уже 6 лет, и еще столько бы проездил, если бы на него не пожаловались.

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