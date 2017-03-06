У православных началась вторая неделя Великого поста

Вторая неделя поста уже не такая строгая, как первая. Но правила остаются те же: не есть мяса, рыбу, молока и яиц.

С понедельника второй недели начинались в городах поездки молодых жен к своим матерям, но, чтобы невестка не теряла времени зря, свекровь давала ей на время поездки какое-нибудь рукоделие. В это же время повсеместно начинали перенизывать жемчуг (символ печали в печальное время).

В субботу второй седмицы пройдет поминовение усопших, или как говорят в народе родительская суббота.

Во второе воскресенье Великого поста Русская Православная Церковь вспоминает одного из великих богословов — святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалонитского. Святитель Григорий Палама раскрыл учение о силе поста и молитвы.

Напомним, пост в этом году начался 27 февраля и окончится в день Пасхи Христовой — 15 апреля.