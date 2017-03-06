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08:14 (мск), источник: Uralpress.ru

Южноуральцев ждет короткая рабочая неделя

Предстоящая рабочая неделя будет на один день короче. В этом году Международный женский день выпадает на среду, поэтому 8 марта является нерабочим праздничным днем.

Соответственно, на этой неделе рабочими будут только четыре дня — 6, 7, 9 и 10 марта. Отдыхать россияне будут 8, 11 и 12 марта.

Вторник, 7 марта, считается предпраздничным, поэтому продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

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