Южноуральцев ждет короткая рабочая неделя
Предстоящая рабочая неделя будет на один день короче. В этом году Международный женский день выпадает на среду, поэтому 8 марта является нерабочим праздничным днем.
Предстоящая рабочая неделя будет на один день короче. В этом году Международный женский день выпадает на среду, поэтому 8 марта является нерабочим праздничным днем.
Соответственно, на этой неделе рабочими будут только четыре дня — 6, 7, 9 и 10 марта. Отдыхать россияне будут 8, 11 и 12 марта.
Вторник, 7 марта, считается предпраздничным, поэтому продолжительность рабочего дня сокращается на один час.