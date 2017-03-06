Мэрия Омска усиленно готовится к паводку

Первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов обозначил масштабы работ по подготовке к паводку. По его словам, все ведомства усиленно трудятся в этом направлении.

Мерой номер один по предупреждению стихии вывоз снега с мест возможного подтопления. Сегодня вывезены последствия осадкиов со 160 таких участков, что составляет две трети от плана.

Сергей Фролов, первый вице-мэр Омска:

— Здесь идем с опережением графика. Перед дорожными службами поставлена следующая задача — как можно оперативнее вывезти снег с первоочередных территорий, после чего начать отрабатывать дополнительные объекты.

Кроме того полным ходом идет вскрытие, прочистка и промывка объектов ливневой канализации. По словам первого заместителя мэра, в настоящее время готово к работе более 900 дождеприемных колодцев, свыше 110 водоперепускных труб, около 8 600 погонных метров ливневой канализации.

Сергей Фролов также добавил, что ближе к потеплению темпы будут увеличены. А пока синоптики прогнозирует понижение температуры воздуха после 8 марта. В северных районах Омской области ожидается до -25 градусов ниже нуля.