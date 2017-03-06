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08:08 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии пройдет Неделя здоровых привычек

УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Башкортостане с 9 по 16 марта пройдет Неделя здоровых привычек.

Источник: Reuters

Она будет состоять из образовательных акций, цель которых — предотвращение нефрологических заболеваний у детей и взрослых, формирование здорового образа жизни. Организаторы акции — активисты межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов «Нефро-лига», при поддержке волонтерского центра Башкирского медуниверситета.

Как сообщили в «Нефро-лиге», в ходе Недели здоровых привычек особое внимание будет обращено на профилактику избыточного веса среди взрослых и детей. Вместе с волонтерами БГМУ активисты «Нефро-лиги» проведут акции здоровья в торговых центрах, школах, медицинских учреждениях республики, приуроченные к Всемирному дню почки, который отмечается в этом году 9 марта.

«Неделя здоровых привычек» начнется 9 марта с публикации материалов в социальных сетях, 11 марта в Уфе, в ТРК «Мега», пройдет акция «Здоровые почки всем людям». Нефрологи проведут бесплатные консультации для населения по профилактике заболеваний почек у детей и взрослых. Можно будет получить рекомендации кардиолога, принять участие в анкетировании. Активисты предложат выпить стакан воды, чтобы таким простым образом поддержать здоровье почек. Участникам подарят календари, браслеты и магниты с символикой акции. В ходе беседы врачи дадут рекомендации по изменению образа жизни и формированию здоровых привычек для нормализации массы тела и профилактики нефрологических заболеваний. Среди них — увеличение физической активности, употребление достаточного количества воды, ограничение потребления соли и отказ от курения, контроль артериального давления.

12 марта в ГК «Президент Отель» в Уфе состоится конференция, посвященная Всемирному Дню почки. Начало — в 12 часов.

Активисты «Нефро-лиги» вместе с волонтерами навестят детский приют в селе Охлебинино Иглинского района. Дети, оставшиеся без попечения родителей, станут зрителями сказки «Приключение почек», которая в игровой форме рассказывает детям о важности здорового образа жизни и профилактике почечных заболеваний.

Профилактические акции здоровья для школьников также пройдут в образовательных учреждениях Уфы.

«В этом году Всемирный день почки посвящен актуальной теме “Болезнь почек и ожирение”. Очевиден тот факт, что ожирение является одним из существенных факторов риска ухудшения функции почек. Во многом болезни почек при ожирении обусловлены такими факторами риска как сахарный диабет и гипертония, которые могут спровоцировать возникновение почечных заболеваний. Во время наших профилактических акций со взрослым населением мы призываем всех начать заботу о своем здоровье с одной простой здоровой привычки. Очень часто одна небольшая здоровая привычка, которая формируется на регулярной основе, может изменить образ жизни человека», — говорит Юрий Кандалов, руководитель Башкирского регионального отделения общественной организации «Нефро-лига».

Активисты общественной организации призывают присоединиться к акциям всех желающих. Во время Недели здоровых привычек можно будет выложить в социальные сети фото и истории нормализации массы тела с хэштегами #неделяздоровыхпривычек, #избавьсвоипочкиотлишнеговеса, #нефролига. Активисты «Нефро-лиги» считают, что подобные истории успеха смогут вдохновить других людей на снижение массы тела и профилактику здоровья.

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