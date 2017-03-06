Журнал New Yorker вышел с обложкой с изображением Путина

На обложке кириллицей написано «Нью-Йоркер». На переднем плане изображен Путин, который через монокль смотрит на летящую бабочку с головой президента США Дональда Трампа.

Художник рисунка Бэрри Блитт также подписал на обложке свою фамилию на русском языке.

Иллюстрация объясняется статьей «Активные меры», озаглавленная так же, как «Путин, Трамп и новая холодная война» за авторством журналистов Эвана Осноса, Дэвида Ремника и Джошуа Яффы

Иллюстрация объясняется статьей «Активные меры», озаглавленная так же, как «Путин, Трамп и новая холодная война» за авторством журналистов Эвана Осноса, Дэвида Ремника и Джошуа Яффы

Многостраничный труд трех журналистов The New Yorker представляет собой изложение общеизвестных фактов и обвинений в адрес России на фоне исторических событий недавнего прошлого с комментариями представителей современной российской оппозиции, некоторых экспертов, но в основной массе — американских политиков, бывших чиновников и военных, а также неназванных «чиновников администрации» США.

Статья, которая по своему объему претендует на целое публицистическое исследование, начинается с экскурса в историю противостояния СССР и США в годы холодной войны с акцентом на усилия советских спецслужб по проведению антиамериканских информационных кампаний.

Вторая часть статьи, озаглавленная «Холодная война 2.0» представляет собой обзор уже традиционных для американской печати и политиков обвинений в адрес РФ в проведении кибератак и «вмешательстве» в выборы в США в 2016 году. Эти обвинения в Москве неоднократно называли бездоказательными.

Третья часть «Мир Путина» посвящена краткому изложению (в характерной для Запада критической манере) внешней и внутренней политики действующего президента России с акцентом на российско-американские отношения.

Еще одна часть под названием «Гибридная война» касается истории кибератак за последние годы, за которыми, по мнению авторов статьи, стояли российские хакеры и/или власти РФ, начиная с 2007 года.