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08:47 (мск), источник: РИА Новости

Журнал New Yorker вышел с обложкой с изображением Путина

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Очередной номер американского еженедельника New Yorker вышел в понедельник с обложкой на русском языке и с изображением президента России Владимира Путина, сообщается на официальном сайте издания.

На обложке кириллицей написано «Нью-Йоркер». На переднем плане изображен Путин, который через монокль смотрит на летящую бабочку с головой президента США Дональда Трампа.

Художник рисунка Бэрри Блитт также подписал на обложке свою фамилию на русском языке.

Иллюстрация объясняется статьей «Активные меры», озаглавленная так же, как «Путин, Трамп и новая холодная война» за авторством журналистов Эвана Осноса, Дэвида Ремника и Джошуа Яффы

Многостраничный труд трех журналистов The New Yorker представляет собой изложение общеизвестных фактов и обвинений в адрес России на фоне исторических событий недавнего прошлого с комментариями представителей современной российской оппозиции, некоторых экспертов, но в основной массе — американских политиков, бывших чиновников и военных, а также неназванных «чиновников администрации» США.

Обобщение общеизвестного

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Статья, которая по своему объему претендует на целое публицистическое исследование, начинается с экскурса в историю противостояния СССР и США в годы холодной войны с акцентом на усилия советских спецслужб по проведению антиамериканских информационных кампаний.

Вторая часть статьи, озаглавленная «Холодная война 2.0» представляет собой обзор уже традиционных для американской печати и политиков обвинений в адрес РФ в проведении кибератак и «вмешательстве» в выборы в США в 2016 году. Эти обвинения в Москве неоднократно называли бездоказательными.

Третья часть «Мир Путина» посвящена краткому изложению (в характерной для Запада критической манере) внешней и внутренней политики действующего президента России с акцентом на российско-американские отношения.

Еще одна часть под названием «Гибридная война» касается истории кибератак за последние годы, за которыми, по мнению авторов статьи, стояли российские хакеры и/или власти РФ, начиная с 2007 года.

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Описание сводится к обзору взлома баз данных Демократической партии США, Всемирного антидопингового агентства и ряда других систем. Кроме того, авторы отмечают, что во время президентских выборов в США против Хиллари Клинтон велась активная кампания по дезинформированию.

Пятая и заключительная часть статьи называется «Теория турбулентности» и посвящена событиям после инаугурации Дональда Трампа, а также якобы его связям с Россией, о которых пишут в американских СМИ.

Авторы признают, что «ни один разумный аналитик не верит, что активные действия России в США и Европе привели к подъему Трампа и националистических политиков в Европе». Вместе с тем они заканчивают статью словами российского журналиста Алексея Венедиктова о том, что «турбулентность в Америке» в связи со скандалами вокруг Трампа выгодна России, у которой «развязаны руки».

Литературно-публицистический журнал The New Yorker печатается с 1925 года примерно по 47 номеров за год. Обложки издания не раз вызывали противоречивую реакцию аудитории.

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