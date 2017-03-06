В Томске прооперировали солиста поп-группы Bad Boys Blue
Накануне Джон Макинерни попал в ДТП, когда ехал из Новосибирска в Томск на концерт.
Накануне Джон Макинерни попал в ДТП, когда ехал из Новосибирска в Томск на концерт.
По словам менеджера артиста Тараса Волковинского,
В итоге артист получил перелом бедра.
«Скорая» отвезла пострадавшего в больницу в Болотном, где ему оказали первую помощь, наложили гипс. После перевезли в Томск. Там Джону сделали операцию. Сейчас его состояние удовлетворительное.