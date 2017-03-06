В Томске прооперировали солиста поп-группы Bad Boys Blue

По словам менеджера артиста Тараса Волковинского, из-за снегопада на дороге была плохая видимость и сильный гололед. На трассе в неположенном месте стояла фура, и резкое торможение не спасло ситуацию. Столкновения избежать не удалось.

В итоге артист получил перелом бедра.

«Скорая» отвезла пострадавшего в больницу в Болотном, где ему оказали первую помощь, наложили гипс. После перевезли в Томск. Там Джону сделали операцию. Сейчас его состояние удовлетворительное.