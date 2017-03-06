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08:46 (мск), источник: Вести - Омск

В Омске создадут 41 пункт временного размещения

В Омске создадут 41 пункт временного размещения для пострадавших от половодья. Всего же в регионе таких мест будет более 400.

Источник: Вести - Омск

Кроме того, в готовность приведены перекачивающие насосные станции и тепловые пушки для просушки жилых помещений.

По предварительным прогнозам, 96 населенных пунктов в Прииртышье попадают в зону возможного подтопления во время предстоящего весеннего паводка. В Омске таких мест — 254.

При этом, во время половодья может затопить до 70% Центрального округа, на территории которого находится около 24 тысяч частных домов. Кроме того, почти все они располагаются на территории с высоким уровнем грунтовых вод или в пойме Иртыша и Оми.

Снег из частного сектора продолжают вывозить круглосуточно. Эти работы до 7 марта планируется выполнить на 14 улицах: Северных, 22-го Партсъезда, Авангардной, Бородинской, Сурикова, Мичурина, Подгорной и других.

Губернатор Виктор Назаров поручил экстренно реагировать на обращения омичей за помощью в расчистке снега в частном секторе и распорядился усилить темпы очистки крыш от сосулек и вывоза снега с улиц.

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