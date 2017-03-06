Двенадцать человек претендуют на звание почетного гражданина Комсомольска
На звание почетного гражданина
На звание почетного гражданина
Среди кандидатов — ветеран Амурского речного пароходства Валентин Берсенев и ветеран Амурского судостроительного завода Иван Воскобойников, член совета «Союза журналистов Комсомольска» Владимир Гинзбург, ветеран
Свои отклики о заслугах кандидатов перед городом комсомольчане могут отправить по адресу: Аллея Труда, 13, кабинеты № 211, № 206. Телефоны для справок: 52−25−79, 52−25−78.