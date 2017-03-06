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10:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Двенадцать человек претендуют на звание почетного гражданина Комсомольска

На звание почетного гражданина Комсомольска-на-Амуре претендуют 12 человек. Список утвердила специальная комиссия, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Среди кандидатов — ветеран Амурского речного пароходства Валентин Берсенев и ветеран Амурского судостроительного завода Иван Воскобойников, член совета «Союза журналистов Комсомольска» Владимир Гинзбург, ветеран Комсомольского-на-Амуре авиационного завода Леонид Воробьев, профессор Виталий Стручков. Также среди претендентов — врач Михаил Карев, преподаватель Ефим Секулер, заместитель главврача больницы № 7 Тамара Пальченко, член союза художников Павел Фефилов, ветеран Комсомольского-на-Амуре металлургического завода Николай Сибирцев, заслуженный работник культуры РСФСР Александр Юрковский и директор филиала ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина» Александр Пекарш.

Свои отклики о заслугах кандидатов перед городом комсомольчане могут отправить по адресу: Аллея Труда, 13, кабинеты № 211, № 206. Телефоны для справок: 52−25−79, 52−25−78.

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