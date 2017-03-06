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10:02 (мск), источник: ДЕЙТА

Частная фирма незаконно устанавливает счетчики во Владивостоке

В феврале и в марте жители Владивостока вновь получили рекламные письма от частной организации «Единый городской центр обслуживания ЖКХ», в которых предприниматели напоминают гражданам о необходимости установки в квартирах индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, сообщает ИА «Дейта».

«При этом реклама, распространяемая по почтовым ящикам, стилистически оформлена в виде квитанции или извещения, что в совокупности с громким названием фирмы может ввести в заблуждение пожилых людей и тех граждан, которые не разбираются в жилищно-коммунальной сфере», — говорится в сообщении АО «ДГК».

В стоимость услуг Единого городского центра обслуживания ЖКХ включена плата за приобретение и установку индивидуальных приборов учета, а также услуги по их опломбировке и предоставлению советующего акта. Потребителям важно понимать, что, согласно законодательству, таким правом наделены исключительно исполнители коммунальных услуг — управляющие компании, ТСЖ или ЖСК, обслуживающие дом. Обращаясь в сторонние организации и оплачивая услуги опломбировки приборов учета, потребитель получает бумагу, которая на деле не является официальным документом. Так, в феврале филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» был вынужден отказать в приемке таких актов более чем 10 абонентам.

Энергетики призывают своих потребителей быть внимательными и помнить, что приобрести и установить прибор учета они могут как самостоятельно, так и обратившись в любую организацию, оказывающую такие услуги. Опломбировать счетчики и составить соответствующий акт имеют право только УК, ТСЖ, ЖСК, обслуживающие данный дом.

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