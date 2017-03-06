В Екатеринбурге женский день отметится похолоданием

Праздничная неделя принесет в Екатеринбург похолодание. Плюсовой температуры в Международный женский день ждать не стоит.

«Оттепель в середине недели сменится отрицательными отметками температуры. Движение атмосферного фронта через территорию Урала приведет к осадкам и смене направления ветра с юго-западного на северо-западное, станет холоднее на 3−5 градусов», — сообщили «Уралинформбюро» в Уральском гидрометцентре.

Днем 6 марта столбик термометра еще сумеет добраться до плюс 5 градусов, вечером пройдет небольшой снег. Юго-западный ветер разгонится до 6−11 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

7 марта похолодает до плюс 3, повалит мокрый снег. Ветер сменится на северо-западный. Ночью 8 марта столбик термометра спикирует до минус 8 градусов, днем будет около нуля. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть северо-западный ветер скоростью 2−7 метров в секунду.

«В конце недели оттепель возобновится», — обещают синоптики.