Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Ученые определили склонных к изменам женщин
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Минута славы": Литвинова предложила инвалиду пристегнуть ногу
Видео кортежа Путина бурно обсудили в соцсетях
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Волочкова показала себя на Пхукете: критика поклонников
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12Первая женщина в космосе
16:37 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге женский день отметится похолоданием

До нуля.

Источник: УралИнформБюро

Праздничная неделя принесет в Екатеринбург похолодание. Плюсовой температуры в Международный женский день ждать не стоит.

«Оттепель в середине недели сменится отрицательными отметками температуры. Движение атмосферного фронта через территорию Урала приведет к осадкам и смене направления ветра с юго-западного на северо-западное, станет холоднее на 3−5 градусов», — сообщили «Уралинформбюро» в Уральском гидрометцентре.

Днем 6 марта столбик термометра еще сумеет добраться до плюс 5 градусов, вечером пройдет небольшой снег. Юго-западный ветер разгонится до 6−11 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

7 марта похолодает до плюс 3, повалит мокрый снег. Ветер сменится на северо-западный. Ночью 8 марта столбик термометра спикирует до минус 8 градусов, днем будет около нуля. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть северо-западный ветер скоростью 2−7 метров в секунду.

«В конце недели оттепель возобновится», — обещают синоптики.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
За отключенных от газа кировградцев вступились прокуроры
Кремль переадресовал Минобороны вопрос о погибшем военном
Медведев сократил срок перечисления маткапитала
Банковская система Китая признана крупнейшей в мире
Путин подарил Валентине Терешковой скульптуру и картину
Синоптики: Центральную Россию ждет аномальное потепление
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о главных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
12 идей для организации гардеробной
Студентов отправят на строительство Керченского моста
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь