В Екатеринбурге женский день отметится похолоданием
До нуля.
До нуля.
Праздничная неделя принесет в Екатеринбург похолодание. Плюсовой температуры в Международный женский день ждать не стоит.
«Оттепель в середине недели сменится отрицательными отметками температуры. Движение атмосферного фронта через территорию Урала приведет к осадкам и смене направления ветра с
Днем 6 марта столбик термометра еще сумеет добраться до плюс 5 градусов, вечером пройдет небольшой снег.
7 марта похолодает до плюс 3, повалит мокрый снег. Ветер сменится на
«В конце недели оттепель возобновится», — обещают синоптики.