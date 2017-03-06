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08:45 (мск), источник: dostup1.ru

Кирпич на голову: Многоквартирный дом в Троицке «тает» вместе со снегом

Здание разваливается, и жильцы боятся в один день не проснуться.

Многоквартирный дом разваливается на глазах у своих жителей в Троицке (Челябинская область) — при порывах ветра от строения отваливаются кирпичи, однако его до сих пор не признали аварийным, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Жители 154 квартир дома 12-Б в поселке ГРЭС на улице 10-й квартал боятся в один день не проснуться. С приходом весны здание начало таять вместе со снегом. При порывах ветра от дома отваливаются кирпичи. Одному из горожан булыжник едва не упал на голову, когда он выходил из подъезда. Мужчина попросил СМИ привлечь к дому внимание чиновников, пока здание не рухнуло.

Ранее горожане не раз жаловались на условия проживания. Управляющей компании за домом не закреплено. Проведенной Госжилинспекцией проверкой установлено, что несущие конструкции имеют разрушения и повреждения, приводящие к их деформации и образованию трещин, снижающих их несущую способность.

«Главным управлением в адрес администрации Троицка были направлены письма о необходимости рассмотрения на межведомственной комиссии вопроса о признании данного многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и принятия срочных мер, направленных на обеспечение управления многоквартирным домом, а также мер по ликвидации аварийной ситуации на инженерных сетях дома и предотвращения подтопления подвального помещения», — рассказали в пресс-службе ГУ «Госжилинспекция Челябинской области».

Кроме того, в декабре 2016 года прокуратура Троицка направила в городской суд иск к мэрии с требованием признать многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Уже третий месяц заявление находится на рассмотрении.

Ольга Плеханова.

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