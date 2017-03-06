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08:44 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинская область стала лучшей по госрегистрации и расторжению браков

Челябинская область заняла первое место в рейтинге министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по количеству заявлений в электронном виде на услугу «Государственная регистрацию брака» и «Государственная регистрация расторжения брака» по состоянию на первое марта 2017 года.

Высокая оценка подкрепляется мнением южноуральцев. «Очень удобно подать заявление через Интернет. В очередях стоять не надо. Из дома подал и все, а в ЗАГС уже с гостями на регистрацию брака идешь», — рассказал Михаил Андреевич.

У Ирины жених — спортсмен и часто уезжает на соревнования, поэтому им было трудно было выбрать время на подачу заявления. «Решили попробовать подать в электронном виде на портале госуслуг. Все оказалось очень просто. Теперь готовимся к свадьбе», — поделилась радостной новостью Ирина.

В Госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области отметили, что услуга оказания органами ЗАГС региона государственных услуг в электронной форме стала доступней благодаря объединению многоуровневой автоматизированной информационной системы «ЗАГС» с Концентратором услуг. Результаты оценки говорят об эффективности проведенной работы и перспективе перевода услуг в электронный вид.

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