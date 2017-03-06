Челябинская область стала лучшей по госрегистрации и расторжению браков

Высокая оценка подкрепляется мнением южноуральцев. «Очень удобно подать заявление через Интернет. В очередях стоять не надо. Из дома подал и все, а в ЗАГС уже с гостями на регистрацию брака идешь», — рассказал Михаил Андреевич.

У Ирины жених — спортсмен и часто уезжает на соревнования, поэтому им было трудно было выбрать время на подачу заявления. «Решили попробовать подать в электронном виде на портале госуслуг. Все оказалось очень просто. Теперь готовимся к свадьбе», — поделилась радостной новостью Ирина.

В Госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области отметили, что услуга оказания органами ЗАГС региона государственных услуг в электронной форме стала доступней благодаря объединению многоуровневой автоматизированной информационной системы «ЗАГС» с Концентратором услуг. Результаты оценки говорят об эффективности проведенной работы и перспективе перевода услуг в электронный вид.