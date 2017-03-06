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08:36 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе провели массовый субботник по очистке дворов от снега

УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Кировском районе Уфы провели массовый субботник по очистке дворов от снега. В целом 50 жильцов вышли помочь 460 работникам ЖКХ. В субботнике было задействовано 28 машин снегоуборочной техники, 6 самосвалов и автовышка.

Комплексная очистка произведена во дворах 25 домов, а именно по ул. Генерала Горбатого, 9, ул. Менделеева, 5/1, 9/1, д. 124, д. 126, д. 128, ул. Рабкоров, 9, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 24, 26, ул. Батырская, 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, ул. Авроры, 5/10, ул. Дуванская, 9, 11, ул. Крупская, 6, 8, ул. Коммунистическая, 54, ул. Чернышевского, 100. По итогам субботника вывезено 313 кубометров снега, 54 кубометра мусора, расчищено 390 соток придомовой и внутриквартальной территории.

Для очистки кровель от снега и наледи было организовано 18 рабочих бригад с 54 работниками. В 77 жилых домах от сосулек очищены свесы и парапеты, в 13 домах произведена очистка подъездных козырьков, расчищены 38 самовольно установленных козырьков балконов.

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