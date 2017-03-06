Курганский суд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс» из зала суда, принято решение отменить приговор. Заседание проходило в закрытом режиме.
Как сообщили 23 февраля в Генпрокуратуре, заместитель генпрокурора Леонид Коржинек внес в Верховный суд кассационное представление на приговор воспитательнице.
В нем был поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.
Отмечалось, что Курганский областной суд может принять такое решение, если Верховный суд согласится с предложением заместителя генпрокурора и возбудит кассационное производство.
В августе 2015 года Чудновец распространила в соцсети видеоролик с обнаженным маленьким ребенком, в отношении которого совершались действия сексуального характера. При этом, как утверждает адвокат Чудновец, она сделала это для привлечения внимания общественности и правоохранительных органов к нарушению прав мальчика. Видеоролик лег в основу уголовного преследования обидчиков ребенка. В результате они были приговорены к трем и шести годам лишения свободы.
8 ноября 2016 года Катайский райсуд признал Чудновец виновной в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием интернета и приговорил к шести месяцам лишения свободы
В конце декабря 2016 года Курганский областной суд снизил срок до пяти месяцев.
Кассационное представление на приговор подавала и защита Чудновец, и прокуратура, но суд отказал тем и другим, не усмотрев оснований для пересмотра. Чудновец отказалась от намерения просить о помиловании, потому что не считает себя виновной.