Курганский суд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец

Как сообщили 23 февраля в Генпрокуратуре, заместитель генпрокурора Леонид Коржинек внес в Верховный суд кассационное представление на приговор воспитательнице.

В нем был поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Отмечалось, что Курганский областной суд может принять такое решение, если Верховный суд согласится с предложением заместителя генпрокурора и возбудит кассационное производство.

В августе 2015 года Чудновец распространила в соцсети видеоролик с обнаженным маленьким ребенком, в отношении которого совершались действия сексуального характера. При этом, как утверждает адвокат Чудновец, она сделала это для привлечения внимания общественности и правоохранительных органов к нарушению прав мальчика. Видеоролик лег в основу уголовного преследования обидчиков ребенка. В результате они были приговорены к трем и шести годам лишения свободы.