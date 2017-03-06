Самострой у дома Прей во Владивостоке стал на один этаж короче

Как сообщает корр. ИА PrimaMedia, все работы производятся без использования тяжелой техники, чтобы не повредить исторически ценные здания рядом.

Напомним, в первом полугодии 2014 года ООО «ТехноПарк» и ООО «Мария-Сервис» начали строительство объекта в Почтовом переулке рядом с домом Элеоноры Прей, имеющим статус объекта культурного наследия.

Инспекция регионального строительного надзора среагировала на самострой, возникший в историческом центре города.

Основываясь на том, что объект возведен без необходимых разрешений и нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, инспекция госстройнадзора обратилась в Арбитражный суд Приморского края с требованием о признании постройки самовольной и осуществлении ее сноса.