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09:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Самострой у дома Прей во Владивостоке стал на один этаж короче

Владивосток, 6 марта, PrimaMedia.

Рабочие разобрали шестой этаж незаконной пристройки в Почтовом переулке во Владивостоке и приступили к ликвидации пятого.

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Как сообщает корр. ИА PrimaMedia, все работы производятся без использования тяжелой техники, чтобы не повредить исторически ценные здания рядом.

Напомним, в первом полугодии 2014 года ООО «ТехноПарк» и ООО «Мария-Сервис» начали строительство объекта в Почтовом переулке рядом с домом Элеоноры Прей, имеющим статус объекта культурного наследия.

Инспекция регионального строительного надзора среагировала на самострой, возникший в историческом центре города.

Основываясь на том, что объект возведен без необходимых разрешений и нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, инспекция госстройнадзора обратилась в Арбитражный суд Приморского края с требованием о признании постройки самовольной и осуществлении ее сноса.

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