В Уфе по дороге к роддому и городской больнице на пешеходной дорожке выросла гора

Возмущенный уфимец, вынужденный, как и многие другие горожане, преодолевать появившееся препятствие, опубликовал в одной из групп «ВКонтакте» фотографии. На них видно, как женщины с трудом перемещаются по заваленному снегом тротуару, а одна падает лицом в грязные снежные массы.

По словам очевидца, городские службы расчистили дорогу по улице Батырской для автомобилистов, но о пешеходах не подумали.