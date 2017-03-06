В Уфе по дороге к роддому и городской больнице на пешеходной дорожке выросла гора

Возмущенный уфимец, вынужденный, как и многие другие горожане, преодолевать появившееся препятствие, опубликовал в одной из групп «ВКонтакте» фотографии. На них видно, как женщины с трудом перемещаются по заваленному снегом тротуару, а одна падает лицом в грязные снежные массы.
По словам очевидца, городские службы расчистили дорогу по улице Батырской для автомобилистов, но о пешеходах не подумали.
«Весь снег свалили на пешеходную дорожку. Люди идут утром на работу: в роддом № 4, больницу № 22, кардиоцентр. Они вынуждены карабкаться по вашему (городских служб — прим. авт.) творению. Молодые идут ещё еле-еле. А как же быть пенсионерам?», — написал мужчина.
Агентство «Башинформ» обратилось за разъяснением данной ситуации в информационно-аналитическое управление по Кировскому району.