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09:09 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе по дороге к роддому и городской больнице на пешеходной дорожке выросла гора

УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе по дороге к роддому и городской больнице на пешеходной дорожке, около дома № 94 по улице Степана Кувыкина со стороны улицы Батырской, выросла гора.

Возмущенный уфимец, вынужденный, как и многие другие горожане, преодолевать появившееся препятствие, опубликовал в одной из групп «ВКонтакте» фотографии. На них видно, как женщины с трудом перемещаются по заваленному снегом тротуару, а одна падает лицом в грязные снежные массы.

По словам очевидца, городские службы расчистили дорогу по улице Батырской для автомобилистов, но о пешеходах не подумали.

«Весь снег свалили на пешеходную дорожку. Люди идут утром на работу: в роддом № 4, больницу № 22, кардиоцентр. Они вынуждены карабкаться по вашему (городских служб — прим. авт.) творению. Молодые идут ещё еле-еле. А как же быть пенсионерам?», — написал мужчина.

Агентство «Башинформ» обратилось за разъяснением данной ситуации в информационно-аналитическое управление по Кировскому району.

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