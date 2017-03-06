В марте на хабаровских остановках появятся новые электронные табло

Новые устройства, информирующие горожан о времени прибытия общественного транспорта, появятся в ближайшее время в Хабаровске, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Напомним, что первый автоинформатор в краевой столице установили в ноябре 2016 года на остановке «Дом одежды». В начале февраля в мэрии Хабаровска сообщили, что планируют установить такие устройства и в других районах города.

Сегодня стало известно, что 10 новых электронных табло установят уже до конца марта. В числе прочих автоинформаторы появятся на остановках «Березовка» и «Большая».

Всего из городского бюджета выделены деньги на приобретение шестидесяти автоинформаторов.