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10:02 (мск), источник: АиФ Крым

Пришла весна: в Крыму до +18 градусов тепла

В понедельник, 6 марта, в Крыма ожидается переменная облачность, без осадков, передают в Крымской гидрометцентре.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха на полуострове ночью 2−7, а днем 13−18 градусов тепла.

Уточним, что в Симферополе будет переменная облачность, а температура воздуха днем поднимается до 16−18 градусов, ночью до 3−5. В Севастополе также ожидается переменная облачность с температурой воздуха днем 12−14, а ночью 4−6 градусов тепла.

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