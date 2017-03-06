Пришла весна: в Крыму до +18 градусов тепла
В понедельник, 6 марта, в Крыма ожидается переменная облачность, без осадков, передают в Крымской гидрометцентре.
В понедельник, 6 марта, в Крыма ожидается переменная облачность, без осадков, передают в Крымской гидрометцентре.
Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха на полуострове ночью 2−7, а днем 13−18 градусов тепла.
Уточним, что в Симферополе будет переменная облачность, а температура воздуха днем поднимается до 16−18 градусов, ночью до 3−5. В Севастополе также ожидается переменная облачность с температурой воздуха днем 12−14, а ночью 4−6 градусов тепла.