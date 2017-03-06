Хабаровские спасатели предостерегают от сосулек

На карнизах, балконных козырьках, установленных кондиционерах образуются сосульки, которые несут угрозу для проходящих под ними внизу людей и припаркованных автомобилей, возникает угроза травмирования граждан вследствие их падения с крыш. Об этом ИА «Дейта» сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В настоящее время коммунальные службы ведут активную работу по удалению ледяных шапок. Однако не всегда их удаётся оперативно ликвидировать.

В целях личной безопасности и предотвращения несчастных случаев Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминают жителям и гостям края о мерах безопасности при сходе сосулек и снега с крыш домов.

«При обнаружении сосулек, висящих на крышах домов, необходимо обратиться в обслуживающую этот дом организацию.

Передвигаясь вдоль зданий и строений нужно быть предельно внимательными и осторожными. Во избежание несчастных случаев обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не пересекайте опасные зоны. Чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно эти участки фасадов домов особенно опасны. Кроме того, обращайте внимание на обледенение тротуаров: большой слой льда на асфальте образуется именно в зонах образования сосулек. Даже в том случае, когда ограждение отсутствует, следует соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к фасадам зданий и сооружений.

Особое внимание следует уделить безопасности детей. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум и треск — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене или, наоборот, отбежать подальше от дома. Также укрытием может послужить козырек подъезда.