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10:02 (мск), источник: Uralpress.ru

Чебаркуль — самый спортивный город Челябинской области

В Челябинской области завершился областной смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях за 2016 год.

Работа муниципалитетов за прошедший год была оценена по таким показателям, как доля граждан от трех до 79 лет, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; доля обучающихся и студентов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, регулярно занимающихся спортом и физкультурой, а также доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы.

Кроме того, были рассмотрены показатели обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями; эффективность использования спортивных сооружений; эффективность внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); участие муниципального образования в региональных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях; доля спортсменов, выполнивших спортивные разряды и получивших спортивные звания, а также показатель финансирования физической культуры и спорта муниципального образования.

В соответствии с условиями конкурса среди 43 муниципальных образований были определены три лучших городских округа и пять муниципальных районов.

Среди 16 городских округов места распределились следующим образом: Чебаркуль, Магнитогорск и Трехгорный. Среди 27 муниципальных районов победителями и призерами стали: Увельский, Пластовский, Саткинский, Катав-Ивановский и Варненский районы.

В рамках итоговой коллегии минспорта Челябинской области победители и призеры смотра-конкурса были награждены кубками и грамотами ведомства. Кроме того, представители муниципалитетов получили сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для организации спортивно-массовой и оздоровительной работы с населением по месту жительства. Сумма средств — от 100 до 600 тысяч рублей в соответствии с занятым местом.

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