Чебаркуль — самый спортивный город Челябинской области

Работа муниципалитетов за прошедший год была оценена по таким показателям, как доля граждан от трех до 79 лет, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; доля обучающихся и студентов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, регулярно занимающихся спортом и физкультурой, а также доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы.

Кроме того, были рассмотрены показатели обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями; эффективность использования спортивных сооружений; эффективность внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); участие муниципального образования в региональных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях; доля спортсменов, выполнивших спортивные разряды и получивших спортивные звания, а также показатель финансирования физической культуры и спорта муниципального образования.

В соответствии с условиями конкурса среди 43 муниципальных образований были определены три лучших городских округа и пять муниципальных районов.

Среди 16 городских округов места распределились следующим образом: Чебаркуль, Магнитогорск и Трехгорный. Среди 27 муниципальных районов победителями и призерами стали: Увельский, Пластовский, Саткинский, Катав-Ивановский и Варненский районы.