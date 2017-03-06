Похороны убитой девочки оплатит мэрия Перми

В Перми семья, в которой от рук похитителя погиб ребенок, обратилась к пермякам с просьбой помочь со средствами на похороны. Мэрия решила взять на себя расходы по организации похорон школьницы, погибшей от рук похитителя. Также администрация взяла на себя расходы по установке памятника на могилу, сообщает ряд местных СМИ.

После того, как нашли тело девочки, руководитель благотворительного фона «Колыбель надежды» Елена Котова на своей странице в соцсети призвала всех неравнодушных горожан помочь несчастным родителям. Она отметила, что семья живет небогато, а сейчас им необходимо собрать практически неподъемную сумму на похороны ребенка. Похороны ребенка состоятся 7 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта 10-летняя девочка ушла в школу, но домой не вернулась. Родители забили тревогу и обратились в правоохранительные органы.