В Омске откроется первая женская тюрьма

В селе Морозовка Омского района скоро откроется первая женская тюрьма № 5. Ее перепрофилировали из закрытой колонии для несовершеннолетних преступников.

Официально исправительное учреждение для малолетних преступников закрыли из-за снижения числа нарушивших закон. Последний воспитанник был вывезен 1 июля 2015 года.

Как пояснили в УФСИН по Омской области, когда здесь появятся первые заключенные дамы, не известно.

— Колонию перепрофилировали давно. Помещения отремонтированы. также оборудована швейная мастерская, есть душ и парикмахерская, — сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Добавим, что в этой тюрьме будут отбывать наказание только рецидивистки.