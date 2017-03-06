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10:05 (мск), источник: Om1.ru

В Омске откроется первая женская тюрьма

В Морозовке под эти цели перепрофилировали на месте закрытой колонии для несовершеннолетних преступников.

В селе Морозовка Омского района скоро откроется первая женская тюрьма № 5. Ее перепрофилировали из закрытой колонии для несовершеннолетних преступников.

Официально исправительное учреждение для малолетних преступников закрыли из-за снижения числа нарушивших закон. Последний воспитанник был вывезен 1 июля 2015 года.

Как пояснили в УФСИН по Омской области, когда здесь появятся первые заключенные дамы, не известно.

— Колонию перепрофилировали давно. Помещения отремонтированы. также оборудована швейная мастерская, есть душ и парикмахерская, — сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Добавим, что в этой тюрьме будут отбывать наказание только рецидивистки.

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