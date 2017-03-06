В Омске откроется первая женская тюрьма
В Морозовке под эти цели перепрофилировали на месте закрытой колонии для несовершеннолетних преступников.
В Морозовке под эти цели перепрофилировали на месте закрытой колонии для несовершеннолетних преступников.
В селе Морозовка Омского района скоро откроется первая женская тюрьма № 5. Ее перепрофилировали из закрытой колонии для несовершеннолетних преступников.
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Как пояснили в УФСИН по Омской области, когда здесь появятся первые заключенные дамы, не известно.
— Колонию перепрофилировали давно. Помещения отремонтированы. также оборудована швейная мастерская, есть душ и парикмахерская, — сообщили в
Добавим, что в этой тюрьме будут отбывать наказание только рецидивистки.