В Башкирии концерт Радика Юльякшина закончился скандалом

После успешного выступления в Аскарово поклонники башкирского Джастина Бибера ждали звезду для обещанной фотосессии. К глубокому сожалению музыкантов и поклонников, съемка не состоялась.

После выступления работник ДК, в котором выступал Elvin Grey, без ведома артистов, самовольно отменил фотосессию, выгнал всех поклонников на улицу и вызвал полицию. В возмущении были и артисты, и фанаты. Теперь долгожданную фотосъемку придется перенести.

— Да, действительно, мы попросили поклонников выйти, но только потому, что конкретно с музыкантами не было договоренности по поводу фотосессии. До этого несколько раз уточняли у музыкантов, будет ли встреча с поклонниками, на что организаторы ответили отказом, и объяснили это тем, что Радик Юльякшин устал, — объяснила директор ДК Элиза Акрамовна.