Права на фильм Звягинцева «Нелюбовь» приобрели все европейские страны

«В Берлине (по фильму Нелюбовь» — ИФ) были заключены сделки с компаниями из Великобритании, Испании, Дании и Финляндии. Таким образом, права на все европейские территории проданы и осталось лишь закрыть несколько сделок с компаниями из Азии и Латинской Америки, — привели в понедельник в Роскино слова продюсера картины Александра Роднянского.
Он отметил, что международный дистрибьютор картины, компания Wild Bunch, начал продавать фильм еще на стадии подготовительного периода, в мае 2016 года в Канне.
И, несмотря на то, что мы пока не показываем материалов по фильму, градус ожидания очень высок. (…) Думаю, процесс предпродаж будет завершен в мае в Канне
Александр РоднянскийПродюсер картины "Нелюбовь"
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