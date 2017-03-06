Права на фильм Звягинцева «Нелюбовь» приобрели все европейские страны

«В Берлине (по фильму Нелюбовь» — ИФ) были заключены сделки с компаниями из Великобритании, Испании, Дании и Финляндии. Таким образом, права на все европейские территории проданы и осталось лишь закрыть несколько сделок с компаниями из Азии и Латинской Америки, — привели в понедельник в Роскино слова продюсера картины Александра Роднянского.

Он отметил, что международный дистрибьютор картины, компания Wild Bunch, начал продавать фильм еще на стадии подготовительного периода, в мае 2016 года в Канне.