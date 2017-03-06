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11:32 (мск), источник: Интерфакс

Права на фильм Звягинцева «Нелюбовь» приобрели все европейские страны

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Права на новый фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» проданы на все европейские территории по итогам Европейского кинорынка EFM в рамках 67-го Берлинского кинофестиваля.

Источник: РИА "Новости"

«В Берлине (по фильму Нелюбовь» — ИФ) были заключены сделки с компаниями из Великобритании, Испании, Дании и Финляндии. Таким образом, права на все европейские территории проданы и осталось лишь закрыть несколько сделок с компаниями из Азии и Латинской Америки, — привели в понедельник в Роскино слова продюсера картины Александра Роднянского.

Он отметил, что международный дистрибьютор картины, компания Wild Bunch, начал продавать фильм еще на стадии подготовительного периода, в мае 2016 года в Канне.

И, несмотря на то, что мы пока не показываем материалов по фильму, градус ожидания очень высок. (…) Думаю, процесс предпродаж будет завершен в мае в Канне
Александр РоднянскийПродюсер картины "Нелюбовь"

В картине Звягинцева рассказывается история супружеской пары, которая переживает сложный развод.

Комментарии
8
Супер Культурный
Талантливый режиссер
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leonid ilchenko
"левиафан" - жизненная история, но показанная, будто через 32-х кратный бинокуляр, где нет даже намёка на просвет. если так представляешь жизнь в россии, грош тебе цена. не пожалей денег и пропутешевствуй хотя бы от москвы до якутии и увидишь какое откровенное ... ты снял.
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А Б
Умейте читать комментарии. Там ясно было написано это про фильм "Левиафан".
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