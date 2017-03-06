Первый слет городского отделения «Юнармии» состоится в Хабаровске
В Хабаровске состоится первый слет городского отделения «Юнармии», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В Хабаровске состоится первый слет городского отделения «Юнармии», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Мероприятие пройдет 10 марта в 15:00. В городском центре патриотического воспитания соберутся представители организации «Боевое братство», «Российского движения школьников» и других объединений.
На слете утвердят кандидатуру на должность начальника штаба хабаровского отделения «Юнармии».