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10:18 (мск), источник: АиФ Прикамье

В сети появились скандальные фото участниц конкурса «Мисс университет»

На снимках девушки запечатлены в простынях на кровати.

Пермский классический университет проводит конкурс красоты для студенток. В группе конкурса выложили фото всех участниц с «утренней фотосессии». Изображения студенток в простынях вызвали бурную дискуссию в социальных сетях.

В группе конкурса появились и другие комментарии подобного рода.

«Разделяю всю полноту негодования по поводу фотосессии. Лично сняла часть плакатов и потребовала убрать их по всему университету», — отреагировала на критику Ксения Пунина, начальник Управления общественных связей Пермского государственного университета.

Не столь критично отнеслись к фотографиям представили мужской части Перми. Многие в комментариях хвалят организаторов за нестандартный подход.

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