В сети появились скандальные фото участниц конкурса «Мисс университет»
На снимках девушки запечатлены в простынях на кровати.
На снимках девушки запечатлены в простынях на кровати.
Пермский классический университет проводит конкурс красоты для студенток. В группе конкурса выложили фото всех участниц с «утренней фотосессии». Изображения студенток в простынях вызвали бурную дискуссию в социальных сетях.
В группе конкурса появились и другие комментарии подобного рода.
«Разделяю всю полноту негодования по поводу фотосессии. Лично сняла часть плакатов и потребовала убрать их по всему университету», — отреагировала на критику Ксения Пунина, начальник Управления общественных связей Пермского государственного университета.
Не столь критично отнеслись к фотографиям представили мужской части Перми. Многие в комментариях хвалят организаторов за нестандартный подход.