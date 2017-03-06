В сети появились скандальные фото участниц конкурса «Мисс университет»

Пермский классический университет проводит конкурс красоты для студенток. В группе конкурса выложили фото всех участниц с «утренней фотосессии». Изображения студенток в простынях вызвали бурную дискуссию в социальных сетях.

В группе конкурса появились и другие комментарии подобного рода.