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10:11 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на 1134 женщины по статистике 1000 мужчин

УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкортостане проживают 2,2 млн женщин, что составляет 53 процента всего населения.

На 1134 представительницы прекрасной половины человечества, по данным статистики, приходится 1000 мужчин. Эти данные в преддверии женского праздника опубликовал Башкортостанстат. По подсчетам специалистов, соотношение мужчин и женщин в возрастных категориях различно. По-прежнему рождается больше мальчиков, чем девочек (на 1000 мальчиков в среднем — 950 девочек). Устойчивое преобладание женщин складывается после 34 лет. С повышением возраста перевес женского населения увеличивается, к 70 годам численность женщин в 2,3 раза больше мужчин-сверстников. Также подсчитано, что женщины живут дольше: продолжительность их жизни составила 76 лет, при этом мужчины живут на 10 лет меньше.

Работают женщины в основном в сфере здравоохранения и предоставлении социальных услуг, в образовании — по 84 процента, оптовой и розничной торговле, в гостиницах и ресторанах — 68 процентов.

Женщины, занятые в экономике, имеют более высокий уровень образования, чем мужчины. Среди занятых женщин 34,4 процента имеют высшее образование, среди мужчин — 21,8 процента.

В студенческой среде также больше девушек. Так, в вузах их — 54,2 процента, в образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, — 48,2 процента. Значительное преобладание прекрасного пола отмечается среди студентов, получающих образование по специальностям здравоохранения, экономики и управления, образования, культуры и искусства, сферы обслуживания.

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