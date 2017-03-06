В Башкирии на 1134 женщины по статистике 1000 мужчин
УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкортостане проживают 2,2 млн женщин, что составляет 53 процента всего населения.
УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкортостане проживают 2,2 млн женщин, что составляет 53 процента всего населения.
На 1134 представительницы прекрасной половины человечества, по данным статистики, приходится 1000 мужчин. Эти данные в преддверии женского праздника опубликовал Башкортостанстат. По подсчетам специалистов, соотношение мужчин и женщин в возрастных категориях различно.
Работают женщины в основном в сфере здравоохранения и предоставлении социальных услуг, в образовании — по 84 процента, оптовой и розничной торговле, в гостиницах и ресторанах — 68 процентов.
Женщины, занятые в экономике, имеют более высокий уровень образования, чем мужчины. Среди занятых женщин 34,4 процента имеют высшее образование, среди мужчин — 21,8 процента.
В студенческой среде также больше девушек. Так, в вузах их — 54,2 процента, в образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, — 48,2 процента. Значительное преобладание прекрасного пола отмечается среди студентов, получающих образование по специальностям здравоохранения, экономики и управления, образования, культуры и искусства, сферы обслуживания.