«Тотальный диктант» напишут на 10 авиарейсах от Владивостока до Берлина

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 6 марта. /ТАСС/. Пассажиры 10 авиарейсов в пути смогут принять участие в акции по проверке грамотности «Тотальный диктант». Эстафету поддержат Владивосток, Новосибирск и Берлин, сообщила в пресс-центре ТАСС в Новосибирске руководитель проекта Ольга Ребковец. Она напомнила, что идея написания диктанта в воздухе была опробована в прошлом году на рейсе Новосибирск — Москва.

В этом году мы это сотрудничество продолжили, “Тотальный диктант” в воздухе в 2017 году пройдет уже на 10 рейсах. Это будет грамматическая эстафета: мы стартуем по часовым зонам, рейсы (авиакомпании) S7 будут передавать друг другу эстафету. Всего у нас будут 12 часов “Тотального диктанта” в воздухе Ольга Ребковец Руководитель проекта "Тотальный диктант"

По ее словам, эстафету будут составлять рейсы Владивосток — Новосибирск, Новосибирск — Москва и Москва — Берлин (может быть заменен на Дюссельдорф). Кроме того, в акции участвуют рейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург, в Москву и Алма-Ату. Согласно регламенту и требованиям безопасности полетов, текст будет диктоваться через специальные наушники, минуя систему связи пассажиров и экипажа. Ребковец также сообщила, что в этом году в диктанте будут задействовано около 3 тыс. площадок по всему миру, в России в нем примут участие все регионы, кроме Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Ингушетии. Но они еще могут присоединиться к акции. Акция пройдет 8 апреля более чем в 800 городах. О «Тотальном диктанте» «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру письма.