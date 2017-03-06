«Тотальный диктант» напишут на 10 авиарейсах от Владивостока до Берлина
Текст будет диктоваться через специальные наушники, минуя систему связи пассажиров и экипажа.
Текст будет диктоваться через специальные наушники, минуя систему связи пассажиров и экипажа.
НОВОСИБИРСК, 6 марта. /ТАСС/. Пассажиры 10 авиарейсов в пути смогут принять участие в акции по проверке грамотности «Тотальный диктант». Эстафету поддержат Владивосток, Новосибирск и Берлин, сообщила в
Она напомнила, что идея написания диктанта в воздухе была опробована в прошлом году на рейсе Новосибирск — Москва.
В этом году мы это сотрудничество продолжили, “Тотальный диктант” в воздухе в 2017 году пройдет уже на 10 рейсах. Это будет грамматическая эстафета: мы стартуем по часовым зонам, рейсы (авиакомпании) S7 будут передавать друг другу эстафету. Всего у нас будут 12 часов “Тотального диктанта” в воздухе
По ее словам, эстафету будут составлять рейсы Владивосток — Новосибирск, Новосибирск — Москва и Москва — Берлин (может быть заменен на Дюссельдорф). Кроме того, в акции участвуют рейсы из Новосибирска в
Ребковец также сообщила, что в этом году в диктанте будут задействовано около 3 тыс. площадок по всему миру, в России в нем примут участие все регионы, кроме Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Ингушетии. Но они еще могут присоединиться к акции.
Акция пройдет 8 апреля более чем в 800 городах.
О «Тотальном диктанте»
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру письма.
Участники акции добровольно и на бесплатной основе пишут диктант одновременно в десятках городов России и мира с поправкой на часовые пояса. При этом все пишут один текст или разные его части, независимо от выбранной площадки. При публикации результатов работ соблюдается анонимность.
Идея акции родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. За 14 лет «Тотальный диктант» превратился в масштабное международное событие: в 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 69 стран, ее участниками стали более 145 тыс. человек.
Автором диктанта в этом году стал российский писатель Леонид Юзефович.