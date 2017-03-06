Волгоградцы пожаловались на повышение платы за ОДН в платежках

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», согласно принятому правительством постановлению с 1 января 2017 года строка ОДН должна была исчезнуть из платежек за коммунальные услуги, а все расходы жильцов в многоквартирном доме должны состоять из платы за коммунальные ресурсы и фиксированной платы за содержание жилья, т.е. обслуживание дома.

«В новых квитанциях многие жители увидели возросшие платежи. Сводные данные по мониторингу уже направлены федеральным кураторам проекта ШГП. Общероссийские итоги будут представлены 7 марта. Предложения по итогам мониторинга будут направлены в Минстрой РФ», — отметил региональный куратор проекта «Школы грамотного потребителя» в Волгоградской области, депутат облдумы Николай Лукьяненко.

Напомним, что мониторинг платы за ОДН проходил с 13 по 26 февраля. Он включал в себя поквартирный опрос и интернет-анкетирование. Всего в мониторинге приняли участие 428 волгоградцев. По словам 42,5% опрошенных, в платежках за январь сведения об ОДН не внесены в плату за содержание жилья. «77,3% заявили о росте платы за ОДН в платежке за январь 2017 по сравнению с декабрьскими квитанциями. В четверти случаев изменился размер площади общего имущества, указанного в платежках», — добавили в ШГП.

Анкетирование выявило управляющие компании, чаше всех допускавшие нарушения. «Первое место занимает УК Ворошиловского района, второе место делят УК Ренессанс и УК ЭС, на третьем — УК ТЗР» — подчеркнули в ШГП.